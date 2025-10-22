Çelyabinskdə zavodda partlayış baş verib, dörd nəfər həlak olub
- 22 oktyabr, 2025
- 23:51
Rusiyanın Çelyabinsk vilayətinin Kopeysk şəhərində yerləşən zavodda güclü partlayış baş verib.
"Report"un Rusiya mediasına istinadən məlumatına görə, hadisə nəticəsində dörd nəfər həlak olub.
"Kopeysk şəhərinin müəssisələrindən birində partlayış baş verib. Təəssüf ki, qurbanlar var. Şəhər sakinlərinə və mülki obyektlərə təhlükə yoxdur. Çurilovo mikrorayonundakı yaşayış binalarında mənzillərin pəncərələri sınıb", - vilayət qubernatoru Aleksey Teksler öz "Telegram" kanalında yazıb.
Hadisə yerinə operativ əməliyyat qrupu cəlb olunub, qərargahın işi təşkil edilib.
Bir sıra "Telegram" kanallarının məlumatına görə, partlayış "Plastmass" zavodunda baş verib. İlkin səbəb təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasıdır.
