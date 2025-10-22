İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 23:51
    Çelyabinskdə zavodda partlayış baş verib, dörd nəfər həlak olub

    Rusiyanın Çelyabinsk vilayətinin Kopeysk şəhərində yerləşən zavodda güclü partlayış baş verib.

    "Report"un Rusiya mediasına istinadən məlumatına görə, hadisə nəticəsində dörd nəfər həlak olub.

    "Kopeysk şəhərinin müəssisələrindən birində partlayış baş verib. Təəssüf ki, qurbanlar var. Şəhər sakinlərinə və mülki obyektlərə təhlükə yoxdur. Çurilovo mikrorayonundakı yaşayış binalarında mənzillərin pəncərələri sınıb", - vilayət qubernatoru Aleksey Teksler öz "Telegram" kanalında yazıb.

    Hadisə yerinə operativ əməliyyat qrupu cəlb olunub, qərargahın işi təşkil edilib.

    Bir sıra "Telegram" kanallarının məlumatına görə, partlayış "Plastmass" zavodunda baş verib. İlkin səbəb təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasıdır.

    çelyabinsk partlayış Zavod
    СМИ: В Челябинске при взрыве на заводе погибли четыре человека

