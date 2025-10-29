İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Rusiyada baş verən partlayışda ölənlərin sayı 23-ə çatıb

    Region
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:47
    Rusiyada baş verən partlayışda ölənlərin sayı 23-ə çatıb

    Rusiyanın Çelyabinsk vilayətinin Kopeysk şəhərində müəssisədə baş verən partlayışda ölənlərin sayı 23 nəfər olub.

    "Report" Rusiya KİV-inə xəbər verir ki, bu barədə yerli hökumət orqanları məlumat veriblər.

    Məlumata görə, 16 meyit tapılıb, daha 7 nəfərin qalıqları identifikasiya edilməlidir.

    Partlayışla bağlı Rusiya İstintaq Komitəsi sənaye təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması ilə bağlı cinayət işi açıb. Regional hökumət partlayışın dron zərbəsindən qaynaqlandığına dair versiyanı istisna edib.

