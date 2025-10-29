Rusiyada baş verən partlayışda ölənlərin sayı 23-ə çatıb
Rusiyanın Çelyabinsk vilayətinin Kopeysk şəhərində müəssisədə baş verən partlayışda ölənlərin sayı 23 nəfər olub.
"Report" Rusiya KİV-inə xəbər verir ki, bu barədə yerli hökumət orqanları məlumat veriblər.
Məlumata görə, 16 meyit tapılıb, daha 7 nəfərin qalıqları identifikasiya edilməlidir.
Partlayışla bağlı Rusiya İstintaq Komitəsi sənaye təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması ilə bağlı cinayət işi açıb. Regional hökumət partlayışın dron zərbəsindən qaynaqlandığına dair versiyanı istisna edib.
