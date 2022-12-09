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Жапаров: Евразийская интеграция - прочная основа для укрепления связей в рамках ЕАЭС

Жапаров: Евразийская интеграция - прочная основа для укрепления связей в рамках ЕАЭС Президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) в узком составе.
В регионе
9 декабря 2022 г. 13:05
Жапаров: Евразийская интеграция - прочная основа для укрепления связей в рамках ЕАЭС

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) в узком составе.

Об этом передает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана.

Жапаров отметил, что заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса. Наблюдается большая нагрузка на экономики государств Евразийского экономического союза.

"В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от нас, глав государств, для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами. Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками", - сказал Жапаров.

Отметим, что лидеры ЕАЭС среди прочих вопросов будут обсуждать формирование общего рынка газа и одобрят запуск процесса переговоров о создании зоны свободной торговли с ОАЭ. Не исключается, что на полях саммита будет затронута и тема "тройственного газового союза" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном.

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Версия на английском языке Japarov: Eurasian integration - solid basis for strengthening ties within EAEU

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