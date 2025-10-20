Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

    В регионе
    • 20 октября, 2025
    • 13:30
    Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

    Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в стране с 5 ноября на 90 дней.

    Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, соответствующие документы размещены на сайте парламента.

    Эти режимы продлеваются уже в 17-й раз, начиная с февраля 2022 года.

    Владимир Зеленский Украина военное положение мобилизация
    Zelenski hərbi vəziyyətin və səfərbərliyin uzadılması haqqında qanun layihələrini Radaya təqdim edib

