Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в стране с 5 ноября на 90 дней.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, соответствующие документы размещены на сайте парламента.

Эти режимы продлеваются уже в 17-й раз, начиная с февраля 2022 года.