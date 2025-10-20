Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
- 20 октября, 2025
- 13:30
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в стране с 5 ноября на 90 дней.
Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, соответствующие документы размещены на сайте парламента.
Эти режимы продлеваются уже в 17-й раз, начиная с февраля 2022 года.
13:52
13:40
13:30
13:27
13:24
13:13
13:09
13:04
12:57