Zelenski hərbi vəziyyətin və səfərbərliyin uzadılması haqqında qanun layihələrini Radaya təqdim edib
Region
- 20 oktyabr, 2025
- 13:35
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski noyabrın 5-dən etibarən ölkədə hərbi vəziyyət və səfərbərliyin 90 gün müddətinə uzadılması haqqında qanun layihələrini Ali Radaya təqdim edib.
"Report"un Ukrayna KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq sənədlər parlamentin saytında yerləşdirilib.
Bu rejimlər 2022-ci ilin fevralından bəri artıq 17-ci dəfədir ki, uzadılır.
Son xəbərlər
14:50
Gürcüstan və İsrail əməkdaşlıq memorandumu imzalayıbRegion
14:50
Xorvatiyalı FIFA referisi Azərbaycan komandasının matçına ilk dəfə təyinat alıbFutbol
14:45
Azərbaycan Lüksemburqda regional əlaqəliliklə bağlı nazirlərin iclaslarında təmsil olunurXarici siyasət
14:45
Sumqayıtın bəzi ərazilərinin qaz təchizatı dayandırılıbEnergetika
14:40
Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİBİnfrastruktur
14:24
Azərbaycanda qablaşdırma üzrə yeni dövlət standartları qəbul edilibBiznes
14:17
Peskov: Rusiya Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı üzrə danışıqların tərəfdarıdırRegion
14:11
Mikayıl Cabbarov Energetiklər Günü ilə bağlı paylaşım edibİnfrastruktur
14:10
Foto