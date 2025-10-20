İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Zelenski hərbi vəziyyətin və səfərbərliyin uzadılması haqqında qanun layihələrini Radaya təqdim edib

    Region
    • 20 oktyabr, 2025
    • 13:35
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski noyabrın 5-dən etibarən ölkədə hərbi vəziyyət və səfərbərliyin 90 gün müddətinə uzadılması haqqında qanun layihələrini Ali Radaya təqdim edib.

    "Report"un Ukrayna KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq sənədlər parlamentin saytında yerləşdirilib.

    Bu rejimlər 2022-ci ilin fevralından bəri artıq 17-ci dəfədir ki, uzadılır.

    Vladimir Zelenski Ali Rada səfərbərlik
