Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Зеленский в Италии встретится с Папой Римским и Мелони

    В регионе
    • 09 декабря, 2025
    • 11:52
    Зеленский в Италии встретится с Папой Римским и Мелони

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в рамках визита в Ватикане состоится аудиенция с Папой Римским Львом XIV.

    Также запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Владимир Зеленский Папа Римский Джорджа Мелони Италия Украина
    Zelenski Roma Papası ilə görüşəcək
    Elvis

    Последние новости

    13:00

    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    В регионе
    12:59
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    Происшествия
    12:53

    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    ИКТ
    12:50

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    Внутренняя политика
    12:48

    В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений

    Экология
    12:47

    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис
    12:46

    Главы МИД Ирана и Пакистана договорились о личной встрече в Ашхабаде

    Другие страны
    12:42

    Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников

    ИКТ
    12:41

    Азербайджан и США обсудили ускорение проекта TRIPP

    Инфраструктура
    Лента новостей