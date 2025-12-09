Зеленский в Италии встретится с Папой Римским и Мелони

Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции В регионе

Фото Видео В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы Происшествия

В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0 ИКТ

В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков Внутренняя политика

В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений Экология

ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом Милли Меджлис

Главы МИД Ирана и Пакистана договорились о личной встрече в Ашхабаде Другие страны

Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников ИКТ