Зеленский в Италии встретится с Папой Римским и Мелони
В регионе
- 09 декабря, 2025
- 11:52
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в рамках визита в Ватикане состоится аудиенция с Папой Римским Львом XIV.
Также запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
