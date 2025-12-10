Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по странам Центральной Азии и СНГ

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 12:07
    10 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по странам Центральной Азии и СНГ, главного исполнительного директора ООО John Deere Walldorf International Чабу Лейко.

    Как сообщает Report, в ходе беседы было подчеркнуто, что сельское хозяйство в Азербайджане имеет широкий потенциал, отмечена проводимая на государственном уровне работа по развитию этой отрасли.

    Подчеркнув, что компания John Deere успешно действует в нашей стране, гость выразил заинтересованность в расширении сотрудничества, проинформировал об инициированном ими проекте, связанном с хлопководческой промышленностью в Азербайджане.

    Чаба Лейко сказал, что развитие, свидетелем которого он стал в Баку, произвело на него глубокое впечатление.

    На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и компанией, состоялся обмен мнениями по вопросам создания образовательного и учебного центра, обмена опытом, ирригации, логистики, цифровизации цепочки добавленной стоимости в производстве хлопка и зерна.

    Следует отметить, что основанная в 1837 году в США компания John Deere является одной из ведущих глобальных компаний, занимающихся производством сельскохозяйственного, строительного и лесохозяйственного оборудования. Основные направления деятельности компании включают производство тракторов, комбайнов и хлопкоуборочных машин. Заводы и офисы John Deere, общий доход которой в прошлом году составил около 52 миллиардов долларов США, функционируют более чем в 30 странах.

