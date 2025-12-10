Новые поправки в Трудовой кодекс: инженер по охране труда станет обязательным

В Азербайджане на рабочих местах, где число сотрудников превышает 50 человек, будет введена новая должность - инженер по охране труда.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Трудовой кодекс были обсуждены на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Согласно предложенным изменениям, для работодателей-физических лиц, которые создают рабочие места с численностью более 50 сотрудников, должность инженера по охране труда станет обязательной.

Если же в организации или на рабочем месте численность сотрудников менее 50 человек, то порядок будет следующим:

- функции по охране труда могут быть возложены на одного из работников - с его согласия и после внесения соответствующих изменений в трудовой договор;

- если это невозможно, работодатель обязан создать отдельную должность специалиста по охране труда.