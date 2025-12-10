Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Новые поправки в Трудовой кодекс: инженер по охране труда станет обязательным

    Милли Меджлис
    • 10 декабря, 2025
    • 12:03
    Новые поправки в Трудовой кодекс: инженер по охране труда станет обязательным

    В Азербайджане на рабочих местах, где число сотрудников превышает 50 человек, будет введена новая должность - инженер по охране труда.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в Трудовой кодекс были обсуждены на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

    Согласно предложенным изменениям, для работодателей-физических лиц, которые создают рабочие места с численностью более 50 сотрудников, должность инженера по охране труда станет обязательной.

    Если же в организации или на рабочем месте численность сотрудников менее 50 человек, то порядок будет следующим:

    - функции по охране труда могут быть возложены на одного из работников - с его согласия и после внесения соответствующих изменений в трудовой договор;

    - если это невозможно, работодатель обязан создать отдельную должность специалиста по охране труда.

    Милли Меджлис физлица Трудовой кодекс поправки
    İşçilərin sayı 50-dən çox olan iş yerlərində yeni vəzifə təsis ediləcək
    Elvis

    Последние новости

    12:17

    Электронная платформа MyLift будет введена в эксплуатацию в следующем году

    Промышленность
    12:14

    Cреднегодовая инфляция в Азербайджане за 11 месяцев составила около 6%

    Финансы
    12:11

    В Японии запустят первое в мире безэкипажное судно

    Другие страны
    12:07
    Фото

    Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по странам Центральной Азии и СНГ

    Внешняя политика
    12:03

    Новые поправки в Трудовой кодекс: инженер по охране труда станет обязательным

    Милли Меджлис
    12:01

    AZPROMO: Турецкие компании проявляют высокий интерес к проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Бизнес
    11:54

    Адиль Велиев: Разрабатывается новый Трудовой кодекс Азербайджана

    Милли Меджлис
    11:53

    Лавров сообщил о договоренности между РФ и США по продолжению работы по Украине

    В регионе
    11:52

    Намизад Сафаров обвиняется в мошенничестве

    Происшествия
    Лента новостей