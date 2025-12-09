İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Zelenski Roma Papası ilə görüşəcək

    Region
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:56
    Zelenski Roma Papası ilə görüşəcək

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu gün Böyük Britaniyadan İtaliyanın paytaxtı Romaya gəlib.

    Ukrayna Prezident Ofisindən "Report"un Şərqi Avropa bürosuna verilən məlumata görə, səfər iki gün davam edəcək.

    V.Zelenskinin İtaliya rəsmiləri ilə yanaşı, Roma Papası XIV Leo ilə də görüşəcəyi bildirilir. O, Roma Papası ilə Ukraynanın mövcud durumunu müzakirə edəcək.

    Bundan başqa Ukrayna Prezidentinin İtaliyanın Baş naziri Ciorcia Meloni ilə də görüşü nəzərdə tutulur.

    Volodimir Zelenski Roma Papası XIV Leo Ukrayna
    Зеленский в Италии встретится с Папой Римским и Мелони

    Son xəbərlər

    12:13

    Azərbaycan və ABŞ TRIPP layihəsinin sürətləndirilməsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    12:11

    Moped idarə edənlərdən sürücülük vəsiqəsi tələbi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:10

    MM zabitlərin hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılmasını son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    12:10

    Deputat: "Milli iqtisadiyyata xarici sərmayələr daha çox cəlb ediləcək"

    Biznes
    12:10
    Foto

    "Hibrid təhdidlərə qarşı mübarizədə transmilli internet korporasiyaları ilə iş" layihəsi uğurla yekunlaşıb

    Daxili siyasət
    12:09

    "İçərişəhər"də yaxın illərdə süni intellektlə işləyən studiyalar yaradılacaq

    İKT
    12:07

    Enerji Effektivliyi İnformasiya Sisteminin yaradılması üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Energetika
    12:06

    "Daxili qoşunlar haqqında" qanun layihəsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:05
    Foto

    Zakir Həsənov: NATO-nun dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında rolu yüksəkdir

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti