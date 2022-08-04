Зеленский рассказал о причине азербайджано-армянского конфликта

"Причиной конфликтов в разных регионах мира является неэффективная архитектура глобальной безопасности, которая не защищает страны от террора других государств".

"Причиной конфликтов в разных регионах мира является неэффективная архитектура глобальной безопасности, которая не защищает страны от террора других государств".

Как передает Report, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"Сначала - Балканы, потом - Тайвань, теперь может быть Кавказ… (азербайджано-армянский конфликт – ред.). Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина начала обращать внимание на возникшую проблему еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, проигнорировав международное право:"Тогда в совершенно очевидных ситуациях с Крымом, Донбассом, со сбитым малайзийским "Боингом" Россия избежала немедленной и ощутимой ответственности - сохранила деловые и политические связи с миром. И теперь многие в глобальных отношениях верят, что и им это удастся".

Зеленский считает, что эту хрупкость стран можно защитить только совместными действиями по всему миру. Для этого необходимо разработать эффективную архитектуру безопасности.

"И, чтобы это работало в долгосрочной перспективе, должна быть эффективная архитектура глобальной безопасности, которая гарантировала бы, что ни одно государство никогда больше не сможет применять террор против другого государства. На системном уровне, на уровне глобальных институтов именно для этого мы и работаем - и Украина и все наши партнеры", - подчеркнул президент.

Также глава государства напомнил, что именно украинцы сейчас объединили весь свободный мир, но не только вокруг своей борьбы за свободу, а вокруг понимания, насколько хрупкой является свобода каждого народа в мире.