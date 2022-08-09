Зеленский призвал ввести "ядерные" санкции против России

Нужны новые санкции против России и ее атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы.

Нужны новые санкции против России и ее атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время обращения к украинцам.

Он отметил, что Украина активно информируем мир о российском ядерном шантаже-об обстрелах и минировании объектов Запорожской АЭС. По его словам, уже есть соответствующие реакции международного сообщества.

"Но нужно ускорять ответные действия. Россия не будет считаться со словами и беспокойством. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы", - сказал Зеленский.

По его словам, мир не должен забывать о Чернобыле и помнить, что Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе.

"Чернобыльская катастрофа - это взрыв в одном реакторе, Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков", - подчеркнул президент Украины.