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Зеленский назвал условие встречи с Путиным

Зеленский назвал условие встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.
В регионе
3 апреля 2022 г. 20:31
Зеленский назвал условие встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, в первую очередь необходимо достичь полное прекращение огня.

"Трудно сказать, как после того, что было сделано, мы можем вести какие-то переговоры с Россией. Это на личном уровне. Но как президент я должен это сделать", - заявил Зеленский.

По словам президента, сегодня нет другого пути завершить войну, кроме диалога, чтобы не допустить гибели сотни тысяч людей.

"Нет другого пути, кроме диалога, если мы не хотим, чтобы погибли сотни тысяч или миллионы, но я даже не могу собраться, когда идет обстрел. Итак, во-первых, прекращение огня. Тогда мы можем провести встречу", - добавил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Putinlə görüş üçün əsas şərtini açıqlayıb

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