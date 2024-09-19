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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых частях полуострова ожидаются осадки.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 22-25° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-70%, днем - 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана вероятны дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град, в высокогорных районах не исключается снег. Ночью и утром в горных и предгорных территориях ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 23-28° тепла, в горах ночью 5-9°, днем - 10-15° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for September 20
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq

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