Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых частях полуострова ожидаются осадки.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 22-25° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-70%, днем - 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана вероятны дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град, в высокогорных районах не исключается снег. Ночью и утром в горных и предгорных территориях ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 23-28° тепла, в горах ночью 5-9°, днем - 10-15° тепла.