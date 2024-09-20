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Завтра в Баку ожидается ливень

Завтра в Баку ожидается ливень 21 сентября в Азербайджане ожидается дождливая погода.
Экология
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку ожидается ливень

21 сентября в Азербайджане ожидается дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В первой половине дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, утром в некоторых частях полуострова возможны ливни.

В районах Азербайджана дождливые погодные условия сохранятся до вечера 22 сентября. Местами в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. В отдельных местах (Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны ливни, град, а в высокогорных районах - снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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