Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град

В Баку и на Апшеронском полуострове 19 сентября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Апшеронском полуострове 19 сентября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национальной гидрометеорологической службы, вечером на отдельных территориях вероятны кратковременные дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем 22-26 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на 764 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах осадки примут ливневый характер, возможен град, а в высокогорье - снег. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 14-19° тепла, днем 23-27° тепла, в горах ночью 5-9° тепла, днем 10-15 ° тепла.