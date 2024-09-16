О нас

Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов

Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов В Азербайджане с вечера 16 сентября и до полудня 18 сентября ожидаются переменные дожди и грозы.
Экология
16 сентября 2024 г. 17:00
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов

В Азербайджане с вечера 16 сентября погодные условия, начиная с западных районов, изменятся, ожидаются переменные дожди и грозы.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

В Карабахе и Восточном Зангезуре, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно Ширванском и Центрально-Аранском регионах ожидаются интенсивные ливни и град, в высокогорных районах - снег.

Температура воздуха понизится на 3-6 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Есть вероятность увеличения водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа ожидаются кратковременные паводки и сели.

Нестабильные погодные условия продлятся до полудня 18 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda hava qeyri-sabit keçəcək, temperatur 3-6 dərəcə aşağı enəcək

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
Завтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
ФотоЗавтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
11 сентября 2024 г. 11:07
В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов
В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов
10 сентября 2024 г. 03:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi