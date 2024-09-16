Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов

В Азербайджане с вечера 16 сентября и до полудня 18 сентября ожидаются переменные дожди и грозы.

В Азербайджане с вечера 16 сентября погодные условия, начиная с западных районов, изменятся, ожидаются переменные дожди и грозы.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

В Карабахе и Восточном Зангезуре, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно Ширванском и Центрально-Аранском регионах ожидаются интенсивные ливни и град, в высокогорных районах - снег.

Температура воздуха понизится на 3-6 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Есть вероятность увеличения водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа ожидаются кратковременные паводки и сели.

Нестабильные погодные условия продлятся до полудня 18 сентября.