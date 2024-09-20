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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки 21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным.
Экология
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки

21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 14-18°, днем 22-25° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днем 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана ожидаются осадки и грозы, местами град, в высокогорьях - снег. Ночью и утром местами будет туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18°, днем 23-27°, в горах ночью 5-10°, днем 10-15° тепла.

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