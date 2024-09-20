Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки

21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным.

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21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным. Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии. Температура воздуха составит ночью 14-18°, днем 22-25° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днем 50-55%. В большинстве районов Азербайджана ожидаются осадки и грозы, местами град, в высокогорьях - снег. Ночью и утром местами будет туман, будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 14-18°, днем 23-27°, в горах ночью 5-10°, днем 10-15° тепла. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram