Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки

21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 14-18°, днем 22-25° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днем 50-55%.
В большинстве районов Азербайджана ожидаются осадки и грозы, местами град, в высокогорьях - снег. Ночью и утром местами будет туман, будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 14-18°, днем 23-27°, в горах ночью 5-10°, днем 10-15° тепла.