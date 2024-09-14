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Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами

Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
Экология
14 сентября 2024 г. 13:42
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами возможны кратковременные осадки.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 35-40%.

В горных и предгорных районах Азербайджана прогнозируются дожди с грозами. На отдельных территориях вероятны ливни и град, в высокогорье пойдет мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный восточный временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 11-16° тепла.

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Версия на английском языке Rain, thunderstorms expected in Azerbaijani districts on September 15
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara leysan yağacaq, dolu düşəcək

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