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Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег

Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег 16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
15 сентября 2024 г. 13:05
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 16 сентября будет ветрено, в целом ожидается погода без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным

Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 18-22°, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 760 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана, преимущественно вечером и ночью, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Кое-где прогнозируются кратковременные ливни и град, в высокогорье есть вероятность снегопада. Ночью и утром местами ожидается легкий туман, восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-19°C, днем - 25-30°C тепла, в горах ночью - 5-10°C, днем - 12-17°C тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda külək əsəcək, bəzi rayonlarda yağış və qar yağacaq

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