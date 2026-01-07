Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский находится с визитом на Кипре

    В регионе
    • 07 января, 2026
    • 12:04
    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который начинает председательствовать в Совете ЕС.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Офисе президента.

    Он примет участие в торжественной церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС, которая состоится 7 января в Никосии.

    Кроме того, в ходе визита ожидается встреча Зеленского с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, после чего – встреча с архиепископом Кипра Георгием.

    "Зеленский проведет еще одну встречу с Христодулидисом, в которой также примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", - сообщили в Офисе президента.

