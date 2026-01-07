Зеленский находится с визитом на Кипре
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который начинает председательствовать в Совете ЕС.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Офисе президента.
Он примет участие в торжественной церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС, которая состоится 7 января в Никосии.
Кроме того, в ходе визита ожидается встреча Зеленского с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, после чего – встреча с архиепископом Кипра Георгием.
"Зеленский проведет еще одну встречу с Христодулидисом, в которой также примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", - сообщили в Офисе президента.
