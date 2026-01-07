İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Zelenski Kiprdə səfərdədir

    Region
    • 07 yanvar, 2026
    • 12:15
    Zelenski Kiprdə səfərdədir

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Avropa İttifaqı Şurasına sədrliyi təhvil alan Kiprə səfər edib.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident Ofisi məlumat yayıb.

    O, yanvarın 7-də Nikosiyanın ev sahibliyi edəcəyi Kiprin Avropa İttifaqı Şurasında sədrliyinə həsr olunmuş təntənəli açılış mərasimində iştirak edəcək.

    Bundan əlavə, səfər zamanı Zelenskinin Kipr Prezidenti Nikos Xristodulidis, daha sonra isə Kipr arxiyepiskopu Georgi ilə görüşü gözlənilir.

    "Zelenski N.Xristodulidis ilə daha bir görüş keçirəcək, bu görüşdə Avropa Şurasının Prezidenti Antoniu Koşta və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen də iştirak edəcəklər", - Prezident Ofisi bildirib.

    Kipr Volodimir Zelenski Avropa İttifaqı Şurası
    Зеленский находится с визитом на Кипре

    Son xəbərlər

    12:32

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvünün qızı Rusiya yığmasının heyətindən kənarda qalıb

    Fərdi
    12:19

    Xidmət rəisi Neftçalada vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Hadisə
    12:19

    Belarus səfiri Samir Şərifovla Bakı-Minsk münasibətlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:15

    Zakir Həsənov Qazaxıstanın yeni hərbi attaşesini qəbul edib

    Hərbi
    12:15

    Zelenski Kiprdə səfərdədir

    Region
    12:13

    Xəzər rayonunda iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Hadisə
    12:11

    Kamal Quliyev: "Müalicə müsbət nəticə verməsə, əməliyyat olunacağam"

    Futbol
    12:00

    Azərbaycan əsas tədarük bazarına mandarin tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    11:54

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 16 nəfər ölüb, fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti