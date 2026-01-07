Zelenski Kiprdə səfərdədir
Region
- 07 yanvar, 2026
- 12:15
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Avropa İttifaqı Şurasına sədrliyi təhvil alan Kiprə səfər edib.
"Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident Ofisi məlumat yayıb.
O, yanvarın 7-də Nikosiyanın ev sahibliyi edəcəyi Kiprin Avropa İttifaqı Şurasında sədrliyinə həsr olunmuş təntənəli açılış mərasimində iştirak edəcək.
Bundan əlavə, səfər zamanı Zelenskinin Kipr Prezidenti Nikos Xristodulidis, daha sonra isə Kipr arxiyepiskopu Georgi ilə görüşü gözlənilir.
"Zelenski N.Xristodulidis ilə daha bir görüş keçirəcək, bu görüşdə Avropa Şurasının Prezidenti Antoniu Koşta və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen də iştirak edəcəklər", - Prezident Ofisi bildirib.
Son xəbərlər
12:32
Azərbaycan millisinin sabiq üzvünün qızı Rusiya yığmasının heyətindən kənarda qalıbFərdi
12:19
Xidmət rəisi Neftçalada vətəndaş qəbulu keçirəcəkHadisə
12:19
Belarus səfiri Samir Şərifovla Bakı-Minsk münasibətlərini müzakirə edibXarici siyasət
12:15
Zakir Həsənov Qazaxıstanın yeni hərbi attaşesini qəbul edibHərbi
12:15
Zelenski Kiprdə səfərdədirRegion
12:13
Xəzər rayonunda iki avtomobil toqquşub, ölən varHadisə
12:11
Kamal Quliyev: "Müalicə müsbət nəticə verməsə, əməliyyat olunacağam"Futbol
12:00
Azərbaycan əsas tədarük bazarına mandarin tədarükünü kəskin artırıbBiznes
11:54