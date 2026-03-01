İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan və Omanın XİN rəhbərləri bölgədəki son hərbi eskalasiyadan narahatlıqlarını ifadə ediblər

    Xarici siyasət
    • 01 mart, 2026
    • 22:30
    Azərbaycan və Omanın XİN rəhbərləri bölgədəki son hərbi eskalasiyadan narahatlıqlarını ifadə ediblər

    1 mart 2026-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Oman Sultanlığının xarici işlər naziri Sayid Bədr ibn Həməd ibn Hammud Albusəidi arasında telefon danışığı aparılıb.

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən "Report"a bildirilib ki, telefon danışığı zamanı regionda hərbi eskalasiya və artan gərginliklə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Nazirlər bölgədəki son hərbi eskalasiyadan dərin narahatlıqlarını ifadə ediblər və vəziyyətin daha da kəskinləşməsinin regional təhlükəsizlik və sabitliyə ciddi təhdid yaratdığını vurğulayıblar.

    Deeskalasiyanın zəruri olduğu və danışıqlar prosesinin bərpa edilməsi istiqamətində diplomatik səylərin artırılmasının əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb.

    Bununla yanaşı, mülki əhalinin və infrastrukturun mühafizəsinin zəruriliyi vurğulanıb.

    Telefon danışığı zamanı, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    İrana qarşı hərbi güc Azərbaycan oman
    Azerbaijani, Omani FMs express concern over regional escalation

    Son xəbərlər

    22:41

    "Arsenal" İngiltərə Premyer Liqasında liderliyini qoruyub

    Futbol
    22:30

    Azərbaycan və Omanın XİN rəhbərləri bölgədəki son hərbi eskalasiyadan narahatlıqlarını ifadə ediblər

    Xarici siyasət
    22:17
    Foto

    İrandan Azərbaycana 192 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Region
    22:05

    Qurban Qurbanov: "Ola bilsin ki, futbolçular "Sabah"ın gücünü tam bilmirdilər"

    Futbol
    21:51

    Valdas Dambrauskas: "Karyeramda ilk dəfə 3:0-dan sonra hesab bərabərləşdi"

    Futbol
    21:46

    İsrail İrana hücumları gücləndirəcək

    Region
    21:22

    ABŞ kəşfiyyatı Xamenei və iranlı siyasətçiləri bir neçə ay izləyib

    Region
    21:11

    Türkiyə sərhədçiləri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib

    Region
    20:56

    Avropa İttifaqı Albaniyaya çağırış edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti