Главы МИД Азербайджана и Омана выразили обеспокоенность в связи с последней военной эскалацией в регионе

1 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Султаната Оман Саидом Бадром ибн Хамадом ибн Хаммудом Аль-Бусаиди.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по поводу военной эскалации и роста напряженности в регионе.

Министры выразили глубокую обеспокоенность последней военной эскалацией в регионе и подчеркнули, что дальнейшее обострение ситуации представляет серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности.

Была отмечена необходимость деэскалации и важность активизации дипломатических усилий, направленных на восстановление переговорного процесса.

Кроме того, была особо подчеркнута необходимость защиты гражданского населения и объектов инфраструктуры.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.