İsrail İrana hücumları gücləndirəcək
Region
- 01 mart, 2026
- 21:46
İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu yaxın gələcəkdə İrana hücumları gücləndirmək niyyətində olduğunu açıqladı və hərbi kampaniyanın davam etdirilməsi əmrini verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Netanyahu xalqa videomüraciətində bildirib.
Çəkiliş təhlükəsizlik sahəsindəki əsas şəxslərlə - müdafiə naziri, İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi və Mossad rəhbəri ilə görüşdən sonra Təl-Əvivdəki Müdafiə Nazirliyinin kompleksinin damında aparılıb.
"Mən kampaniyanı davam etdirmək üçün təlimat verdim. Qüvvələrimiz hazırda Tehranın mərkəzinə artan güclə zərbələr endirir və bu güc yaxın günlərdə yalnız güclənəcək", - deyə o bildirib.
Son xəbərlər
22:41
"Arsenal" İngiltərə Premyer Liqasında liderliyini qoruyubFutbol
22:30
Azərbaycan və Omanın XİN rəhbərləri bölgədəki son hərbi eskalasiyadan narahatlıqlarını ifadə ediblərXarici siyasət
22:17
Foto
İrandan Azərbaycana 192 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİBRegion
22:05
Qurban Qurbanov: "Ola bilsin ki, futbolçular "Sabah"ın gücünü tam bilmirdilər"Futbol
21:51
Valdas Dambrauskas: "Karyeramda ilk dəfə 3:0-dan sonra hesab bərabərləşdi"Futbol
21:46
İsrail İrana hücumları gücləndirəcəkRegion
21:22
ABŞ kəşfiyyatı Xamenei və iranlı siyasətçiləri bir neçə ay izləyibRegion
21:11
Türkiyə sərhədçiləri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilibRegion
20:56