    • 01 mart, 2026
    • 21:46
    İsrail İrana hücumları gücləndirəcək

    İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu yaxın gələcəkdə İrana hücumları gücləndirmək niyyətində olduğunu açıqladı və hərbi kampaniyanın davam etdirilməsi əmrini verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Netanyahu xalqa videomüraciətində bildirib.

    Çəkiliş təhlükəsizlik sahəsindəki əsas şəxslərlə - müdafiə naziri, İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi və Mossad rəhbəri ilə görüşdən sonra Təl-Əvivdəki Müdafiə Nazirliyinin kompleksinin damında aparılıb.

    "Mən kampaniyanı davam etdirmək üçün təlimat verdim. Qüvvələrimiz hazırda Tehranın mərkəzinə artan güclə zərbələr endirir və bu güc yaxın günlərdə yalnız güclənəcək", - deyə o bildirib.

    İrana qarşı hərbi güc İsrail
    ЦАХАЛ усилит удары по Ирану
    IDF to intensify strikes on Iran, Netanyahu says

