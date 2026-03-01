ЦАХАЛ усилит удары по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни усилит удары по Ирану.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении в соцсети Х.

"Наши силы теперь наносят удары по сердцу Тегерана с возрастающей интенсивностью, и это будет только усиливаться в ближайшие дни", - подчеркнул израильский премьер.