ЦАХАЛ усилит удары по Ирану
В регионе
- 01 марта, 2026
- 21:38
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни усилит удары по Ирану.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении в соцсети Х.
"Наши силы теперь наносят удары по сердцу Тегерана с возрастающей интенсивностью, и это будет только усиливаться в ближайшие дни", - подчеркнул израильский премьер.
Последние новости
22:08
Фото
За последние сутки из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане 17 странВ регионе
21:49
ЦРУ несколько месяцев наблюдало за Хаменеи и иранскими политикамиВ регионе
21:46
В Омане заявили о готовности Тегерана к деэскалации напряженностиВ регионе
21:38
ЦАХАЛ усилит удары по ИрануВ регионе
21:37
КСИР сообщил о 560 погибших и раненых американских военных после атак по базам на Ближнем ВостокеВ регионе
21:18
Турецкие пограничники приведены в состояние повышенной готовностиВ регионе
21:13
Европейский союз призвал Албанию к сдержанностиДругие страны
21:07
В Иране число жертв удара по школе достигло 165 человекВ регионе
20:59