США раскрыли количество потопленных иранских военных кораблей

США уничтожили и потопили 9 иранских военных кораблей.

Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военных кораблей, некоторые из них – довольно крупные и важные. Мы продолжаем охоту за остальными - скоро они тоже будут плавать на дне моря.

В ходе другой атаки мы в значительной степени уничтожили их штаб военно-морских сил.

В остальном же их флот, в целом, чувствует себя очень хорошо!