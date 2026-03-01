США раскрыли количество потопленных иранских военных кораблей
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 23:03
США уничтожили и потопили 9 иранских военных кораблей.
Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военных кораблей, некоторые из них – довольно крупные и важные. Мы продолжаем охоту за остальными - скоро они тоже будут плавать на дне моря.
В ходе другой атаки мы в значительной степени уничтожили их штаб военно-морских сил.
В остальном же их флот, в целом, чувствует себя очень хорошо!
