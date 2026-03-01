Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    США раскрыли количество потопленных иранских военных кораблей

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 23:03
    США раскрыли количество потопленных иранских военных кораблей

    США уничтожили и потопили 9 иранских военных кораблей.

    Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

    Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военных кораблей, некоторые из них – довольно крупные и важные. Мы продолжаем охоту за остальными - скоро они тоже будут плавать на дне моря.

    В ходе другой атаки мы в значительной степени уничтожили их штаб военно-морских сил.

    В остальном же их флот, в целом, чувствует себя очень хорошо!

    Удары по Ирану США Дональд Трамп военные корабли
    Tramp ABŞ-ın neçə İran gəmisini batırdığını açıqlayıb
    US destroys 9 Iranian warships, says Trump

    Последние новости

    23:28

    ОАЭ объявили о закрытии своего посольства в Тегеране

    Другие страны
    23:03

    США раскрыли количество потопленных иранских военных кораблей

    Другие страны
    22:52

    Главы МИД Азербайджана и Омана выразили обеспокоенность в связи с последней военной эскалацией в регионе

    Внешняя политика
    22:45

    СМИ: В результате авиаудара по Тегерану повреждено здание больницы

    В регионе
    22:39
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 192 человека – ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    22:22

    СМИ: Шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ убиты при ударе КСИР по ОАЭ

    В регионе
    21:49

    ЦРУ несколько месяцев наблюдало за Хаменеи и иранскими политиками

    В регионе
    21:46

    В Омане заявили о готовности Тегерана к деэскалации напряженности

    В регионе
    21:38

    ЦАХАЛ усилит удары по Ирану

    В регионе
    Лента новостей