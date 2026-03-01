Tramp ABŞ-ın neçə İran gəmisini batırdığını açıqlayıb
Digər ölkələr
- 01 mart, 2026
- 22:57
ABŞ doqquz İran gəmisini batırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Mənə indi məlumat verildi ki, biz doqquz İran hərbi gəmisini məhv edib batırmışıq, onlardan bəziləri nisbətən böyük və əhəmiyyətlidir", - Amerika lideri yazıb.
O əlavə edib ki, ABŞ qüvvələri tezliklə dənizin dibində üzəcək qalan İran gəmilərini təqib edir.
