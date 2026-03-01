Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 22:08
    За последние сутки из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане 17 стран

    За последние сутки в целом 123 человека были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через погранично-пропускной пункт "Астара".

    Как сообщает Report, из них 54 – граждане Азербайджана, а 69 – граждане 17 иностранных государств.

    Азербайджанская сторона создала для этих лиц все необходимые условия для пересечения границы.

    В частности, в Азербайджан были эвакуированы 18 граждан Саудовской Аравии, 18 - Китая, 6 – ОАЭ, 5 – Таджикистана, 4 – Иордании, 3 – Катара, 3 – Бангладеш, 2 – Филиппин, 2 – Непала, а также по одному гражданину Италии, Пакистана, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Франции и Бразилии. Эвакуация была осуществлена в связи с текущей ситуацией в Иране.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали 14 военных баз США, расположенных в странах Персидского залива.

    В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

