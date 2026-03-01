СМИ: В результате авиаудара по Тегерану повреждено здание больницы

Больница имени Ганди, расположенная в столице Ирана Тегеране, пострадала в результате воздушной атаки США и Израиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.

Сообщается, что медицинский персонал больницы в экстренном порядке осуществляет перевод новорожденных детей и пациентов в более безопасные места.