    СМИ: В результате авиаудара по Тегерану повреждено здание больницы

    01 марта, 2026
    22:45
    Больница имени Ганди, расположенная в столице Ирана Тегеране, пострадала в результате воздушной атаки США и Израиля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.

    Сообщается, что медицинский персонал больницы в экстренном порядке осуществляет перевод новорожденных детей и пациентов в более безопасные места.

