СМИ: В результате авиаудара по Тегерану повреждено здание больницы
В регионе
- 01 марта, 2026
- 22:45
Больница имени Ганди, расположенная в столице Ирана Тегеране, пострадала в результате воздушной атаки США и Израиля.
Об этом сообщает Report со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.
Сообщается, что медицинский персонал больницы в экстренном порядке осуществляет перевод новорожденных детей и пациентов в более безопасные места.
