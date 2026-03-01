Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Омане заявили о готовности Тегерана к деэскалации напряженности

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 21:46
    В Омане заявили о готовности Тегерана к деэскалации напряженности

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время телефонного разговора заявил своему оманскому коллеге Бадру бин Хамаду Аль-Бусаиди, что Тегеран "открыт для любых серьезных усилий по деэскалации напряженности" в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщается в официальном пресс-релизе Министерства иностранных дел Омана.

    Отмечается, что Арагчи высоко оценил роль Омана в посредничестве на недавних ядерных переговорах с США, при этом подчеркнув, что совместные американо-израильские атаки по Ирану стали причиной обострения ситуации и паники в регионе.

    В ответ Аль-Бусаиди подтвердил готовность Султаната продолжать дипломатические усилия для снижения напряженности и содействия стабилизации ситуации в регионе.

    Аббас Арагчи Бадр Аль-Бусаиди переговоры деэскалация Удары по Ирану Ближний Восток
    Oman says Tehran open to de-escalation

    Последние новости

    22:08
    Фото

    За последние сутки из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане 17 стран

    В регионе
    21:49

    ЦРУ несколько месяцев наблюдало за Хаменеи и иранскими политиками

    В регионе
    21:46

    В Омане заявили о готовности Тегерана к деэскалации напряженности

    В регионе
    21:38

    ЦАХАЛ усилит удары по Ирану

    В регионе
    21:37

    КСИР сообщил о 560 погибших и раненых американских военных после атак по базам на Ближнем Востоке

    В регионе
    21:18

    Турецкие пограничники приведены в состояние повышенной готовности

    В регионе
    21:13

    Европейский союз призвал Албанию к сдержанности

    Другие страны
    21:07

    В Иране число жертв удара по школе достигло 165 человек

    В регионе
    20:59

    Отправка паломников в умру из Узбекистана приостановлена

    В регионе
    Лента новостей