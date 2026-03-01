В Омане заявили о готовности Тегерана к деэскалации напряженности

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время телефонного разговора заявил своему оманскому коллеге Бадру бин Хамаду Аль-Бусаиди, что Тегеран "открыт для любых серьезных усилий по деэскалации напряженности" в регионе.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном пресс-релизе Министерства иностранных дел Омана.

Отмечается, что Арагчи высоко оценил роль Омана в посредничестве на недавних ядерных переговорах с США, при этом подчеркнув, что совместные американо-израильские атаки по Ирану стали причиной обострения ситуации и паники в регионе.

В ответ Аль-Бусаиди подтвердил готовность Султаната продолжать дипломатические усилия для снижения напряженности и содействия стабилизации ситуации в регионе.