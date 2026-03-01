ЦРУ несколько месяцев наблюдало за Хаменеи и иранскими политиками

Американская разведка в течение нескольких месяцев отслеживала верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также других высокопоставленных иранских политиков.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) вело наблюдение за передвижениями высшего руководства Ирана.

По данным источников, разведывательная информация была передана израильской стороне.

Агентство отмечает, что время нанесения ударов было скорректировано именно на основе этих данных.