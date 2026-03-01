ABŞ kəşfiyyatı Xamenei və iranlı siyasətçiləri bir neçə ay izləyib
Region
- 01 mart, 2026
- 21:22
ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (MKİ) İranın ali rəhbəri Əli Xamenei də daxil olmaqla, ölkənin yüksək vəzifəli siyasətçilərinin hərəkətlərini bir neçə ay izləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Onların məlumatına görə, kəşfiyyat xəbərləri israillilərə ötürülüb.
Agentlik bildirib ki, zərbələrin vaxtı məhz bu məlumatlara əsasən tənzimlənib.
