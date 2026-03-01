İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    01 mart, 2026
    • 21:22
    ABŞ kəşfiyyatı Xamenei və iranlı siyasətçiləri bir neçə ay izləyib

    ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (MKİ) İranın ali rəhbəri Əli Xamenei də daxil olmaqla, ölkənin yüksək vəzifəli siyasətçilərinin hərəkətlərini bir neçə ay izləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Onların məlumatına görə, kəşfiyyat xəbərləri israillilərə ötürülüb.

    Agentlik bildirib ki, zərbələrin vaxtı məhz bu məlumatlara əsasən tənzimlənib.

    ЦРУ несколько месяцев наблюдало за Хаменеи и иранскими политиками
    CIA tracked Khamenei, Iranian politicians for months

