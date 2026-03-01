КСИР сообщил о 560 погибших и раненых американских военных после атак по базам на Ближнем Востоке
В регионе
- 01 марта, 2026
- 21:37
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что в результате ударов по американским базам в регионе, включая штаб-квартиру в Бахрейне, погибли и получили ранения 560 военнослужащих США.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Fars.
По данным КСИР, атаки включали баллистические ракеты и удары беспилотников по ключевым военным объектам.
Кроме того, КСИР сообщил об успешных операциях против морских целей. По утверждению Корпуса, его силы поразили три танкера, связанные с Соединенными Штатами и Великобританией, в акватории Персидского залива и Ормузского пролива.
