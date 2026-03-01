Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    КСИР сообщил о 560 погибших и раненых американских военных после атак по базам на Ближнем Востоке

    • 01 марта, 2026
    • 21:37
    КСИР сообщил о 560 погибших и раненых американских военных после атак по базам на Ближнем Востоке

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что в результате ударов по американским базам в регионе, включая штаб-квартиру в Бахрейне, погибли и получили ранения 560 военнослужащих США.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Fars.

    По данным КСИР, атаки включали баллистические ракеты и удары беспилотников по ключевым военным объектам.

    Кроме того, КСИР сообщил об успешных операциях против морских целей. По утверждению Корпуса, его силы поразили три танкера, связанные с Соединенными Штатами и Великобританией, в акватории Персидского залива и Ормузского пролива.

    IRGC reports 560 US military casualties following strikes on Middle East bases

