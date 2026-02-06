Во Франции заключенный погиб при пожаре в камере
Другие страны
- 06 февраля, 2026
- 16:48
Заключенный тюрьмы в городе Перпиньян на юге Франции погиб в результате пожара в своей камере.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в исправительном учреждении.
"Заключенный тюрьмы Перпиньяна погиб в результате пожара, вспыхнувшего в его камере в ночь с 5 февраля на 6 февраля", - сообщает телеканал.
Возгорание заметили надзиратели со смотровой вышки. Сотрудники исправительного учреждения вытащили заключенного из горящей камеры, однако он скончался из-за полученных травм.
Источник заявил, что погибший сам разжег огонь в своей камере. По факту происшествия начато расследование.
