    Во Франции заключенный погиб при пожаре в камере

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 16:48
    Во Франции заключенный погиб при пожаре в камере

    Заключенный тюрьмы в городе Перпиньян на юге Франции погиб в результате пожара в своей камере.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в исправительном учреждении.

    "Заключенный тюрьмы Перпиньяна погиб в результате пожара, вспыхнувшего в его камере в ночь с 5 февраля на 6 февраля", - сообщает телеканал.

    Возгорание заметили надзиратели со смотровой вышки. Сотрудники исправительного учреждения вытащили заключенного из горящей камеры, однако он скончался из-за полученных травм.

    Источник заявил, что погибший сам разжег огонь в своей камере. По факту происшествия начато расследование.

