    ЕС и Турция обсудили шаги по укреплению экономического взаимодействия

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 16:37
    ЕС и Турция обсудили шаги по укреплению экономического взаимодействия

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи в Анкаре обсудили развитие экономических связей.

    Как передает Report, об этом сообщила Марта Кос в соцсети Х.

    "По мере того как в Европе меняются реалии, нам нужно по-новому взглянуть на отношения между ЕС и Турцией. С Хаканом Фиданом я обсудила шаги, необходимые для выстраивания доверия, укрепления наших отношений, продвижения региональных инфраструктурных проектов и полного раскрытия потенциала наших экономических связей", - написала она.

