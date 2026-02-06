ЕС и Турция обсудили шаги по укреплению экономического взаимодействия
- 06 февраля, 2026
- 16:37
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи в Анкаре обсудили развитие экономических связей.
Как передает Report, об этом сообщила Марта Кос в соцсети Х.
"По мере того как в Европе меняются реалии, нам нужно по-новому взглянуть на отношения между ЕС и Турцией. С Хаканом Фиданом я обсудила шаги, необходимые для выстраивания доверия, укрепления наших отношений, продвижения региональных инфраструктурных проектов и полного раскрытия потенциала наших экономических связей", - написала она.
