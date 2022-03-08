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Зеленский: Мы все на местах, я остаюсь в Киеве

Зеленский: Мы все на местах, я остаюсь в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с Банковой и подчеркнул, что остается в Киеве.
В регионе
8 марта 2022 г. 02:45
Зеленский: Мы все на местах, я остаюсь в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с Банковой и подчеркнул, что остается в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в его видеообращении.

"Вот Вечерний Киев, наш офис. Понедельник, вечер... Сегодня 12-й вечер нашей борьбы, нашей защиты. Мы все на местах, все работаем. Каждый там, где должен. Я в Киеве, моя команда со мной", - отметил президент.

Он добавил, что остается в Киеве.

"Я остаюсь здесь, остаюсь в Киеве. На Банковой. Не скрываясь. И никого не боюсь. Столько, сколько нужно, чтобы одержать победу в этой нашей отечественной войне", - сказал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Hamımız yerimizdəyik, mən Kiyevdə qalıram”

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