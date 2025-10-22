Зеленский: Из-за атак ВС РФ в Украине погибли шесть человек
В регионе
- 22 октября, 2025
- 10:24
В Украине в результате атак ВС России погибли шесть человек. Среди них двое детей.
Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
По его словам, 17 человек пострадали.
"Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома. Пожары в Запорожье, попадание в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области", - отметил он.
