    Зеленский: Из-за атак ВС РФ в Украине погибли шесть человек

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 10:24
    В Украине в результате атак ВС России погибли шесть человек. Среди них двое детей.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

    По его словам, 17 человек пострадали.

    "Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома. Пожары в Запорожье, попадание в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области", - отметил он.

    Владимир Зеленский Украина авиаудары
    Ukrayna Prezidenti: Rusiyanın hücumları nəticəsində 6 nəfər ölüb
    Zelenskyy: Russian attacks killed six in Ukraine, including two children overnight

    Лента новостей