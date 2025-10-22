Ukrayna Prezidenti: Rusiyanın hücumları nəticəsində 6 nəfər ölüb
Region
- 22 oktyabr, 2025
- 10:29
Ukraynada Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hücumları nəticəsində 6 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkələrdə məlumat verib.
Ukrayna Prezidenti bildirib ki, onlardan 2-si uşaqdır.
Onun sözlərinə görə, 17 nəfər xəsarət alıb.
"Hücumlara adi şəhərlər, əsasən enerji sistemimiz məruz qalıb. Lakin yaşayış evlərinə də çoxsaylı zərbələr endirilib. Zaporojyedə yanğınlar baş verib, Kiyevdə evlərə zərbələr endirilib. Kiyev, Odessa, Çerniqov, Dnepropetrovsk, Kirovoqrad, Poltava, Vinnitsa, Zaporojye, Çerkassk və Sumı vilayətləri zərər çəkiblər", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
11:14
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 80 milyard dolları keçibDigər
11:12
AMB iqtisadi artım proqnozlarını azaldıbMaliyyə
11:12
Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz kəsiləcəkEnergetika
11:09
Dünyanın məşhur səyyahları Ağdama gəliblərQarabağ
11:07
Ramin Məmmədov: Azərbaycanda dini təhsil modelinin təkmilləşdirilməsi qarşıda duran əsas hədəflərdəndirDin
11:06
Elnur Məmmədov: Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyırDaxili siyasət
11:02
"Xankəndi"nin kapitanı: "Azərbaycan Kubokunda mərhələ adlamaq istəyirik"Futbol
11:00
Foto
"Sağlam Ailə" Tibb Mərkəzi, "Landau Education Group" və Zəfər Tibb Mərkəzi əməkdaşlığa başlayırBiznes
11:00