İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Ukrayna Prezidenti: Rusiyanın hücumları nəticəsində 6 nəfər ölüb

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 10:29
    Ukrayna Prezidenti: Rusiyanın hücumları nəticəsində 6 nəfər ölüb

    Ukraynada Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hücumları nəticəsində 6 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkələrdə məlumat verib.

    Ukrayna Prezidenti bildirib ki, onlardan 2-si uşaqdır.

    Onun sözlərinə görə, 17 nəfər xəsarət alıb.

    "Hücumlara adi şəhərlər, əsasən enerji sistemimiz məruz qalıb. Lakin yaşayış evlərinə də çoxsaylı zərbələr endirilib. Zaporojyedə yanğınlar baş verib, Kiyevdə evlərə zərbələr endirilib. Kiyev, Odessa, Çerniqov, Dnepropetrovsk, Kirovoqrad, Poltava, Vinnitsa, Zaporojye, Çerkassk və Sumı vilayətləri zərər çəkiblər", - o qeyd edib.

    Ukrayna Rusiya Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Зеленский: Из-за атак ВС РФ в Украине погибли шесть человек
    Zelenskyy: Russian attacks killed six in Ukraine, including two children overnight

    Son xəbərlər

    11:14

    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 80 milyard dolları keçib

    Digər
    11:12

    AMB iqtisadi artım proqnozlarını azaldıb

    Maliyyə
    11:12

    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz kəsiləcək

    Energetika
    11:09

    Dünyanın məşhur səyyahları Ağdama gəliblər

    Qarabağ
    11:07

    Ramin Məmmədov: Azərbaycanda dini təhsil modelinin təkmilləşdirilməsi qarşıda duran əsas hədəflərdəndir

    Din
    11:06

    Elnur Məmmədov: Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyır

    Daxili siyasət
    11:02

    "Xankəndi"nin kapitanı: "Azərbaycan Kubokunda mərhələ adlamaq istəyirik"

    Futbol
    11:00
    Foto

    "Sağlam Ailə" Tibb Mərkəzi, "Landau Education Group" və Zəfər Tibb Mərkəzi əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    11:00

    Baş prokuror Kamran Əliyev Braziliyaya gedib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti