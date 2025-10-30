Зеленский и Файон обсудили сотрудничество в рамках программы PURL

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон программы PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины") и SAFE (новая финансовая инициатива ЕC).

Как передает Report, об этом украинский президент написал в соцсети Х.

"Встретился с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон, которая в Украине начала свой визит из наших регионов и завершает его сегодня в столице. Такая поддержка очень важна. И мы это очень ценим. Особенно когда речь идет о регионах, где жизнь как во время войны – сложная, со многими вызовами. Обсудили инициативу PURL и присоединение Словении к программе, механизм SAFE", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что они отметили важность открытия переговорных кластеров для вступления Украины в Евросоюз.