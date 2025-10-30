Zelenski və Fayon PURL proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
- 30 oktyabr, 2025
- 19:42
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Sloveniya Baş nazirinin müavini və xarici və Avropa işləri naziri Tanya Fayonla PURL (Ukraynanın Prioritet Ehtiyaclarının Siyahısı) və SAFE (Aİ-nin yeni maliyyə təşəbbüsü) proqramlarını müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Ukraynaya səfərinə bölgələrimizdən başlayan Sloveniya Baş nazirinin müavini, xarici və Avropa işləri naziri Tanya Fayonla bu gün paytaxtda görüşdüm. Belə dəstək çox vacibdir. Və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Xüsusilə də həyatın müharibə dövründəki kimi çətin olduğu bölgələrə gəlincə. PURL təşəbbüsünü və Sloveniyanın proqrama qoşulmasını, eləcə də SAFE mexanizmini müzakirə etdik", - o vurğulayıb.
Bundan əlavə, Zelenski Ukraynanın Avropa İttifaqına qoşulması üçün danışıqlar klasterlərinin açılmasının vacibliyini qeyd etdiklərini bildirib.