Завтра в Тегеране простятся с погибшими министром обороны и главой КСИР
В регионе
- 10 марта, 2026
- 16:54
Церемония прощания с погибшими при ударах США и Израиля министром обороны Ирана Азизом Насирзаде, главой генштаба ВС Абдолрахимом Мусави, иранскими генералами, включая главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура, пройдет в среду в Тегеране.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в управлении КСИР по району Большой Тегеран.
Ранее иранский телеканал SNN сообщил, что церемония прощания с высокопоставленными военными начнется в среду на площади Энгелаб в Тегеране.
