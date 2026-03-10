Завтра в Тегеране простятся с погибшими министром обороны и главой КСИР

Церемония прощания с погибшими при ударах США и Израиля министром обороны Ирана Азизом Насирзаде, главой генштаба ВС Абдолрахимом Мусави, иранскими генералами, включая главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура, пройдет в среду в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в управлении КСИР по району Большой Тегеран.

Ранее иранский телеканал SNN сообщил, что церемония прощания с высокопоставленными военными начнется в среду на площади Энгелаб в Тегеране.