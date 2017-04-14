Зарплата Путина уменьшилась в 2016 году

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заработал в 2016 году 8,858 млн руб. против 8,891 млн руб. в 2015 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в декларации об имуществе и доходах президента, размещенной на сайте Кремля.

Согласно декларации, в распоряжении Путина находятся: земельный участок площадью 1500 кв. м, одна квартира - 77 кв. м и гараж - 18 кв. м.

Также президент России указал в своей декларации две машины марки "ГАЗ" (ГАЗ М21), одну машину "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".