Зарплата Путина уменьшилась в 2016 году

https://report.az/storage/news/e310f430ab2def794cbd1a88fa8f3bb5/7fb98b7a-0013-402e-9400-06b302d88851_292.jpg
Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заработал в 2016 году 8,858 млн руб. против 8,891 млн руб. в 2015 году.
Как сообщает Report, об этом говорится в декларации об имуществе и доходах президента, размещенной на сайте Кремля.
Согласно декларации, в распоряжении Путина находятся: земельный участок площадью 1500 кв. м, одна квартира - 77 кв. м и гараж - 18 кв. м.
Также президент России указал в своей декларации две машины марки "ГАЗ" (ГАЗ М21), одну машину "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".
News DepartmentАвтор новости