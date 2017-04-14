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    Зарплата Путина уменьшилась в 2016 году

    Опубликована декларация доходов президента России за прошлый год

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заработал в 2016 году 8,858 млн руб. против 8,891 млн руб. в 2015 году. 

    Как сообщает Report, об  этом говорится  в декларации об имуществе и доходах президента, размещенной на сайте Кремля.

    Согласно декларации, в  распоряжении Путина находятся: земельный участок площадью 1500 кв. м, одна квартира - 77 кв. м и гараж - 18 кв. м.

    Также президент России указал в своей декларации две машины марки "ГАЗ" (ГАЗ М21), одну машину "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".

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