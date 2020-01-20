 Наверх

Зариф назвал условие выхода Ирана из ДНЯО

Зариф назвал условие выхода Ирана из ДНЯО

Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если Европа направит дело о нарушении Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если европейцы направят иранское дело в Совет Безопасности, мы выйдем из ДНЯО", - цитирует министра агентство.

"Если Европа будет исполнять свои обязательства, то мы вернемся к реализации своих, - сказал Зариф. - Если же они продолжат политические игры, которые не имеют законных оснований, то у нас есть много вариантов [для ответа]".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!