Зариф: Иран готов сотрудничать с США

«Тегеран мог бы сотрудничать с США по вопросам безопасности в Персидском заливе и продажи нефти».
"Мы не видим проблем, чтобы сотрудничать с вами (США) в вопросе нефти, как и нет проблем в вопросе обеспечения безопасности Персидского залива", - цитирует его газета Etemad. При этом Зариф добавил, что "иностранное присутствие в Персидском заливе угрожает безопасности и США должны его покинуть".
В то же время он отметил, что это его личное мнение, "которое не равнозначно мнению государства". "Нам необходимо определить окончательную картину взаимоотношений с США", - сказал дипломат.
По словам Зарифа, "Иран не будет сотрудничать с Вашингтоном по проблеме Израиля... и вопросу гегемонии". "Мы не позволим американцам вмешиваться в наши внутренние дела", - добавил он.