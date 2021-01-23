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Зариф: Иран готов сотрудничать с США

Зариф: Иран готов сотрудничать с США «Тегеран мог бы сотрудничать с США по вопросам безопасности в Персидском заливе и продажи нефти».
В регионе
23 января 2021 г. 20:53
Зариф: Иран готов сотрудничать с США

«Тегеран мог бы сотрудничать с США по вопросам безопасности в Персидском заливе и продажи нефти».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы не видим проблем, чтобы сотрудничать с вами (США) в вопросе нефти, как и нет проблем в вопросе обеспечения безопасности Персидского залива", - цитирует его газета Etemad. При этом Зариф добавил, что "иностранное присутствие в Персидском заливе угрожает безопасности и США должны его покинуть".

В то же время он отметил, что это его личное мнение, "которое не равнозначно мнению государства". "Нам необходимо определить окончательную картину взаимоотношений с США", - сказал дипломат.

По словам Зарифа, "Иран не будет сотрудничать с Вашингтоном по проблеме Израиля... и вопросу гегемонии". "Мы не позволим американцам вмешиваться в наши внутренние дела", - добавил он.

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