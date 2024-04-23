Замминистра обороны РФ Иванов подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, о задержании которого ранее сообщили в Следственном комитете РФ, подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, о задержании которого ранее сообщили в Следственном комитете РФ, подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно статье УК РФ, которая ему инкриминируется, чиновнику грозит до 15 лет колонии.

Из сообщения СК РФ следует, что он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Особо крупный размер начинается с суммы 1 млн рублей. Таким образом, Иванов подозревается в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован о задержании Т.Иванова.