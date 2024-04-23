Замминистра обороны РФ Иванов подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, о задержании которого ранее сообщили в Следственном комитете РФ, подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей.
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Согласно статье УК РФ, которая ему инкриминируется, чиновнику грозит до 15 лет колонии.
Из сообщения СК РФ следует, что он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Особо крупный размер начинается с суммы 1 млн рублей. Таким образом, Иванов подозревается в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован о задержании Т.Иванова.