Замглавы МИД России и Турции проведут консультации в Москве

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Россия и Турция проведут консультации в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел 14 февраля.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь турецкого посольства в Москве Орхан Газигиль.

"Замминистра и бывший посол Турции в России Умит Ярдым прибудет в Москву 14 февраля", - указал представитель посольства.

Отмечается, что российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел Алексей Мешков. Ожидаются детальные консультации по широкой повестке дня.