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Законопроект "О регистрации иностранных агентов" отозвали из парламента из Грузии

Законопроект "О регистрации иностранных агентов" отозвали из парламента из Грузии Инициаторы законопроекта "О регистрации иностранных агентов", общественное движение "Сила народа" отозвали его из парламента Грузии.
В регионе
10 марта 2023 г. 12:08
Законопроект О регистрации иностранных агентов отозвали из парламента из Грузии

Инициаторы законопроекта "О регистрации иностранных агентов", общественное движение "Сила народа" отозвали его из парламента Грузии.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Сообщается, что американская версия законопроекта не была рассмотрена на пленарном заседании. Соответственно его можно было отозвать. Что касается принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", то его провалили на пленарном заседании.

Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) было то, что агентами иностранного влияния могли быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, была принципиальна терминология - "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.

Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.

Отметим, что 7-8 в Тбилиси прошли акции протестов на фоне обсуждения в парламенте страны данного проекта закона. Полиция применила против митингующих водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в них и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады. Были задержаны 133 участника акции, которые затем были освобождены. За два дня акций протестов в Тбилиси пострадали 58 сотрудников МВД.

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