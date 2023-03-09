О нас

В Грузии освободили всех задержанных участников акций у здании парламента

В Грузии освободили всех задержанных участников акций у здании парламента Все задержанные участники акций протеста у парламента в Тбилиси 7 и 8 марта освобождены.
В регионе
9 марта 2023 г. 21:29
В Грузии освободили всех задержанных участников акций у здании парламента

Все задержанные участники акций протеста у парламента в Тбилиси 7 и 8 марта освобождены.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе грузинского МВД.

"Все лица, задержанные различными подразделениями МВД в соответствии с кодексом об административных правонарушениях во время акций протеста 7 и 8 марта на прилегающей к парламенту территории, освобождены. Часть задержанных предстала перед судом, остальные лица освобождены по истечении определенного законом срока пребывания в СИЗО", - говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 7 марта у здания грузинского парламента после утверждения в первом чтении законопроекта об иноагентах начались стычки протестующих с военными из части специального назначения МВД. Полиция применила против митингующих водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в них и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады.

Закон об иностранных агентах в Грузии называют аналогом российского закона. Его принятие поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих, пообещав наложить на закон вето. Впоследствии правящая партия сообщила об отзыве из парламента законопроектов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda saxlanılan bütün etirazçılar sərbəst buraxılıblar

Другие новости из категории

Захарова считает, что активное участие Еревана в переговорах с Баку приведет к деэскалации
Захарова считает, что активное участие Еревана в переговорах с Баку приведет к деэскалации
9 марта 2023 г. 21:11
Турция отмечает шаги Швеции и Финляндии по выполнению меморандума для вступления в НАТО
Турция отмечает шаги Швеции и Финляндии по выполнению меморандума для вступления в НАТО
9 марта 2023 г. 20:40
Турецкая лира ослабла до нового рекордно низкого уровня
Турецкая лира ослабла до нового рекордно низкого уровня
9 марта 2023 г. 18:21
Спецпредставитель ЕС: Настало время работать вместе для достижения справедливого мира
Спецпредставитель ЕС: Настало время работать вместе для достижения справедливого мира
9 марта 2023 г. 17:20
Бурджанадзе: Рада, что в правительстве Грузии прислушались к гласу народа
Бурджанадзе: Рада, что в правительстве Грузии прислушались к гласу народа
9 марта 2023 г. 17:15
КСИР получил военный корабль океанской зоны
КСИР получил военный корабль океанской зоны
9 марта 2023 г. 17:02
Катар передал контейнеры для болельщиков с ЧМ для пострадавших от землетрясения в Турции
Катар передал контейнеры для болельщиков с ЧМ для пострадавших от землетрясения в Турции
9 марта 2023 г. 16:47
В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром
В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром
9 марта 2023 г. 16:40
МО Украины призвало ЕС увеличить сумму помощи по покупкам боеприпасов в 4 раза
МО Украины призвало ЕС увеличить сумму помощи по покупкам боеприпасов в 4 раза
9 марта 2023 г. 15:51
Акар: Проводим переговоры с РФ, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки
Акар: Проводим переговоры с РФ, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки
9 марта 2023 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi