В Грузии освободили всех задержанных участников акций у здании парламента

Все задержанные участники акций протеста у парламента в Тбилиси 7 и 8 марта освобождены.

Все задержанные участники акций протеста у парламента в Тбилиси 7 и 8 марта освобождены.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе грузинского МВД.

"Все лица, задержанные различными подразделениями МВД в соответствии с кодексом об административных правонарушениях во время акций протеста 7 и 8 марта на прилегающей к парламенту территории, освобождены. Часть задержанных предстала перед судом, остальные лица освобождены по истечении определенного законом срока пребывания в СИЗО", - говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 7 марта у здания грузинского парламента после утверждения в первом чтении законопроекта об иноагентах начались стычки протестующих с военными из части специального назначения МВД. Полиция применила против митингующих водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в них и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады.

Закон об иностранных агентах в Грузии называют аналогом российского закона. Его принятие поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих, пообещав наложить на закон вето. Впоследствии правящая партия сообщила об отзыве из парламента законопроектов.