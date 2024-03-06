Захарова сообщила о попытках срыва голосования на выборах президента РФ за границей

Москва фиксирует за границей растущее число попыток сорвать проведение голосования на выборах президента России в дипломатических представительствах, предпринимаются попытки оказания психологического давления на российских граждан.

Москва фиксирует за границей растущее число попыток сорвать проведение голосования на выборах президента России в дипломатических представительствах, предпринимаются попытки оказания психологического давления на российских граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В РЗУ (российских загранучреждениях) продолжается работа по усилению безопасности избирательных участков. Мы фиксируем постоянно увеличивающееся число призывов к срыву проведения голосования. Предпринимаются попытки оказать на россиян и психологическое давление", - сказала она.

По ее словам, власти Эстонии недвусмысленно предупреждают о последствиях за участие в голосовании. В этой связи Захарова задалась вопросом, почему Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не волнует то, что происходит в отношении российских граждан на территории стран ЕС и НАТО.

Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.