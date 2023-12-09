Захарова назвала условия РФ для мира в Украине

Прочный мир в Украине возможен, только если Запад перестанет передавать Киеву оружие и руководство страны примет "новые территориальные реалии".

Прочный мир в Украине возможен, только если Запад перестанет передавать Киеву оружие и руководство страны примет "новые территориальные реалии".

Как сообщает Report , об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью Agence France-Presse (AFP).

Представитель МИД РФ добавила, что Москва открыта к переговорам, но на данный момент не видит политической воли в Киеве или на Западе для их проведения.

Чиновница также отметила, что Украина настаивает на капитуляции РФ, но на основе таких условий Москва не будет разговаривать с кем-либо из украинского руководства.

Также Захарова заявила, что попытки принудительно навязать "корейскую" модель урегулирования конфликта в Украине напрасны, нужны другие решения.