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Захарова назвала условия РФ для мира в Украине

Захарова назвала условия РФ для мира в Украине Прочный мир в Украине возможен, только если Запад перестанет передавать Киеву оружие и руководство страны примет "новые территориальные реалии".
В регионе
9 декабря 2023 г. 18:43
Захарова назвала условия РФ для мира в Украине
Мария Захарова

Прочный мир в Украине возможен, только если Запад перестанет передавать Киеву оружие и руководство страны примет "новые территориальные реалии".

Как сообщает Report, об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью Agence France-Presse (AFP).

Представитель МИД РФ добавила, что Москва открыта к переговорам, но на данный момент не видит политической воли в Киеве или на Западе для их проведения.

Чиновница также отметила, что Украина настаивает на капитуляции РФ, но на основе таких условий Москва не будет разговаривать с кем-либо из украинского руководства.

Также Захарова заявила, что попытки принудительно навязать "корейскую" модель урегулирования конфликта в Украине напрасны, нужны другие решения.

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