Захарова назвала условия РФ для мира в Украине

Прочный мир в Украине возможен, только если Запад перестанет передавать Киеву оружие и руководство страны примет "новые территориальные реалии".
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Представитель МИД РФ добавила, что Москва открыта к переговорам, но на данный момент не видит политической воли в Киеве или на Западе для их проведения.
Чиновница также отметила, что Украина настаивает на капитуляции РФ, но на основе таких условий Москва не будет разговаривать с кем-либо из украинского руководства.
Также Захарова заявила, что попытки принудительно навязать "корейскую" модель урегулирования конфликта в Украине напрасны, нужны другие решения.